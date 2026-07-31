Meeke foi o mais rápido no Ribeiro Frio, mas Miguel Nunes continua líder

Kris Meeke foi o mais rápido na sétima prova especial de classificação (PEC) do Rali da Madeira, disputada em Ribeiro Frio, uma das novidades do percurso desta edição. Apesar da vitória nesta PEC, o britânico continua fora da luta pelos primeiros lugares da geral, enquanto Miguel Nunes reforçou a liderança da prova.

Ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, Meeke cumpriu os 20,50 quilómetros da especial em 12.53,3 minutos.

Por sua vez, o madeirense Miguel Nunes, navegado por João Paulo, foi o segundo mais rápido, cedendo apenas 2,1 segundos para o piloto britânico, ao concluir a PEC em 12.55,4 minutos. Já Armindo Araújo, acompanhado por Luís Ramalho, registou o terceiro melhor tempo, com 12.57,4 minutos, a 4,1 segundos de Meeke.

Concluída a estreia da classificativa de Ribeiro Frio, Miguel Nunes mantém-se na liderança do Rali da Madeira, com um tempo acumulado de 1:04.09,9 horas. Armindo Araújo segue na segunda posição, a 19 segundos do líder, enquanto o madeirense João Silva ocupa o terceiro lugar da geral, a 24,4 segundos, mantendo-se na luta pelos lugares do pódio.

Confira aqui todos os tempos, PEC a PEC e à geral.

O programa prossegue às 19h10, com a 8.ª PEC, que marca a segunda passagem por Santana.

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