Classificação da Superespecial do Funchal está a ser revista

A organização do Rali da Madeira informou, hoje, que os tempos registados na 1.ª Prova Especial de Classificação (PEC 1) – Cidade do Funchal encontram-se actualmente em análise.

Em comunicado, o Club Sports da Madeira, entidade organizadora da prova, esclarece que a classificação da Superespecial disputada ontem, quinta-feira, está a ser revista, sem adiantar, para já, as razões que motivaram a análise nem quando serão divulgados os resultados definitivos.