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Corporações e meio aéreo extinguem fogo em mato na Ribeira Brava

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Foto Arquivo

Um incêndio em mato na zona de São Paulo, na Ribeira Brava, mobilizou, esta tarde, vários meios de socorro, incluindo o meio aéreo da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 15 horas, tendo sido accionados dois veículos e cinco operacionais dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como um veículo e quatro elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. O meio aéreo da Proteção Civil também foi mobilizado para o combate às chamas.

O incêndio foi entretanto extinto.

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