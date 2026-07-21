Períodos de céu muito nublado para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 22 de Julho, períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira.

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de norte/nordeste, estando prevista uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal, esperam-se igualmente períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23/24ºC.