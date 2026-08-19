Missão portuguesa quer fazer ainda melhor nos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026

Portugal espera melhor dos Jogos do Mediterrâneo Taranto2026, onde estará representado por 168 desportistas e defenderá cinco títulos numa competição que "tem cada vez mais relevo no contexto desportivo" nacional e na qual participa pela terceira vez.

"Nós estamos convencidos, em função também da valia dos atletas [...], de que temos condições para melhorar esse desempenho", declarou o presidente do Comité Olímpico de Portugal, em 21 de julho, dia da apresentação da Missão portuguesa que estará na cidade do sul de Itália.

Jogos do Mediterrâneo Taranto'2026 com oito madeirenses Portugal estará representado por 168 atletas, incluindo 20 olímpicos nacionais, em 30 modalidades nos Jogos do Mediterrâneo Taranto'2026, que vão correr naquela cidade italiana entre 21 de Agosto e 3 de Setembro e que conta com o atleta português mais olímpico de sempre, João Rodrigues, como chefe da Missão.

Fernando Gomes aludia a Oran2022, onde Portugal alcançou 25 pódios, incluindo sete ouros. Agora, em Taranto, a delegação nacional será composta por 168 desportistas, mais quatro do que na passada edição, distribuídos por 30 modalidades.

Entre os nomes que a partir de quinta-feira -- o voleibol entra em ação um dia antes da Cerimónia de Abertura -- vão competir nos 20.os Jogos do Mediterrâneo estão quatro campeões da edição anterior, nomeadamente os atletas João Coelho (400 metros) e Leandro Ramos (lançamento do dardo), o ciclista Rafael Reis (contrarrelógio) e Camila Rebelo, campeã nos 100 e 200 metros costas.

A nadadora olímpica de 23 anos 'aterra' em Itália como recém-coroada vice-campeã europeia dos 200 costas, distância em que fixou um novo recorde nacional, tal como aconteceu nos 100 costas -- tornou-se na primeira mulher a cumprir a prova em menos de um minuto (59,50 segundos) -- e partilhará protagonismo com Patrícia Silva.

Medalhada de bronze europeia dos 1.500 metros, no domingo, em Birmingham (Inglaterra), Silva é um dos destaques do atletismo, a modalidade que mais representantes (20) terá na 'cidade dos dois mares' e que integra igualmente os olímpicos Auriol Dongmo, Irina Rodrigues, Jéssica Inchude, Mariana Machado, Pedro Buaró, João Coelho e Leandro Ramos.

Na Missão portuguesa estarão outros olímpicos por Portugal, nomeadamente os nadadores Ana Pinho Rodrigues, vice-campeã nos 50 metros bruços em Oran2022, Gabriel Lopes e João Costa, os mesatenistas Jieni Shao e João Pedro Monteiro, também medalhados de prata há quatro anos, ou Maria Inês Barros, igualmente 'vice' no tiro com armas de caça na passada edição do evento.

Raquel Queirós (ciclismo), Duarte Seabra (equestre), João Fernando (judo), Joana Castelão (tiro) e Eduardo Marques (vela) completam o leque de olímpicos, que é composto ainda por Arialis Martinez e Tatjana Pinto, que também competiram em Jogos Olímpicos, mas em representação de outros países.

Na sua terceira participação em Jogos do Mediterrâneo, Portugal vai disputar os torneios masculinos de andebol e voleibol, o feminino (e sub-18) de futebol e os masculinos e feminino de basquetebol 3x3, competindo ainda no badminton, boxe, canoagem, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, karaté, lutas amadoras, padel, patinagem de velocidade, petanca, remo, skateboarding, taekwondo, ténis, tiro com arco e triatlo.

"Esta é a terceira vez que nós participamos. A comitiva foi muito grande na primeira edição, depois baixou para Oran, aqui subiu um pedacinho, mas não deixa de ser uma comitiva com alguma dimensão, uma dimensão muito superior àquela que, por exemplo, levamos aos Jogos Olímpicos. E esta [competição] tem cada vez mais relevo no contexto desportivo português", destacou o chefe de Missão a Taranto2026, em entrevista à agência Lusa.

Depois da presença em Tarragona 2018, onde conquistou 24 medalhas e se apresentou com 221 atletas, de 29 modalidades, esta é a segunda maior comitiva nacional, com João Rodrigues a acreditar que os Jogos do Mediterrâneo já são um "marco" no desporto português.

"Esta é também uma forma de dar visibilidade aos atletas, que são, no fundo, o coração de tudo aquilo que fazemos aqui, para que eles também ganhem visibilidade, num ano que não é olímpico", pontuou, referindo-se a uma Missão que combina experiência com (muita) juventude).

A 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo decorre até 03 de setembro, reunindo em Taranto cerca de 3.800 atletas de 26 países que são 'tocados' pelo mar Mediterrâneo.