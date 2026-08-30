Hoje é o último dia das Festas de São Vicente

As Festas de São Vicente entram neste domingo no seu novo e derradeiro dia. Hoje as atenções voltam-se mais para o lado devocional, com a missa solene, pelas 16h00, e a tradicional procissão em honra do Santíssimo Sacramento pelas ruas da vila, decoradas com tapetes florais elaborados pela população.

No entanto, mesmo neste último dia, há lugar a animação. Por duas vezes vai actuar a Banda Filarmónica da Casa do Povo de São Vicente (às 12h00 e às 18h00). Por fim, pelas 18h30, há actuação de Seca Pipas.

As Festas de São Vicente arrancaram já a 22 de Agosto. Ontem à noite, a vila nortenha viveu o último grande momento de animação musical. O palco principal recebeu os Átoa e, a seguir, o DJ Kura, garantindo até tarde uma forte componente de música e animação, num dos momentos mais aguardados de todo o programa. Mais uma vez, milhares de pessoas quiseram acompanhar este programa.

OUTRAS INICIATIVAS NO DIA DE HOJE:

11h - Exposição 'Machico Classic Car Fest'

18h30- XV edição do Encontro de Folclore de Machico, no Largo da Praça

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 30 DE AGOSTO:

1645 - Índios americanos firmam o tratado de paz com os holandeses de Nova Amesterdão, atual Nova Iorque, Estados Unidos.

1797 - Nasce a escritora britânica Mary Wollstonecraft Godwin, Mary Shelley, autora de "Frankenstein" e "O Prometeu Moderno".

1808 - É assinada a convenção de Sintra, que põe termo à primeira invasão francesa.

1852 - É criado por Decreto o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, tendo-lhe sido atribuídos todos os domínios de ação e assuntos da Repartição de Obras Públicas, até aí sob a alçada do Ministério do Reino. António Maria Fontes Pereira de Melo é o ministro nomeado.

1914 - Grande Guerra 1914-1918. Os alemães tomam Amiens, em França.

1928 - É formada a Liga da Independência da Índia.

1936 - Guerra Civil Espanhola. A Guarda Civil é convertida em Guarda Nacional Republicana.

1941 - II Guerra Mundial. As tropas alemãs começam o cerco de Leninegrado.

1951 - Estados Unidos e Filipinas assinam o pacto de defesa mútuo.

1960 - A Alemanha de Leste impõe o bloqueio parcial a Berlim ocidental.

1963 - Entra em funcionamento a chamada "linha quente" entre os Estados Unidos e a União Soviética.

1974 - É homologado o Acordo de Argel, entre Portugal e o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Portugal reconhece a independência da Guiné e de Cabo Verde, proclamada em setembro de 1973 e reconhecida pelas Nações Unidas (ONU).

1975 - O primeiro-ministro português Vasco Gonçalves é demitido, iniciando-se negociações para a formação do VI Governo Provisório, numa coligação PS-PPD-PCP.

1980 - São assinados os acordos de Gdansk, que criam o sindicato polaco Solidariedade, como associação de vários sindicatos livres.

1981 - Morre, com 82 anos, Armando de Lucena, cientista e professor jubilado da Universidade de Coimbra.

1982 - O líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Yasser Arafat, deixa Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez anos, o quartel-general.

1984 - Primeira missão do Discovery.

1987 - O atleta canadiano Ben Johnson leva, primeira vez, o recorde mundial dos 100 metros a um tempo inferior a 10 segundos, atingindo os 9,83 segundos.

- O parlamento do Azerbeijão aprova por unanimidade a declaração de independência, é a oitava Republica, das 15 Republicas Soviéticas, a tornar-se independente.

- O atleta norte-americano Mike Powell, bate record mundial de comprimento com 8,95 metros nos Mundiais de Tóquio, Japão.

1993 - Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) aprovam o projeto de acordo para a autonomia da faixa de Gaza e Jericó.

1995 - O prémio Príncipe das Astúrias de Cooperação Internacional é atribuído a Mário Soares, Presidente da República Portuguesa.

1996 - Morre, com 79 anos, o escritor cubano José Soler Puig. Prémio Casa das Américas com o romance 'Bertillón 166', em 1960.

1998 - Surge o primeiro Doodle, desenhos que assinalam efemérides ou eventos especiais do motor de busca Google.

1999 - Referendo para a independência de Timor-Leste.

2000 - Lançamento do Plano Colômbia, estabelecido com os Estados Unidos, para erradicação do tráfico de cocaína.

2001 - Os timorenses elegem, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território. A vitória cabe à Frente Revolucionária de Timor-Leste (Fretilin).

2003 - A Agência das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) decide, em Gdansk, Polónia, integrar as 21 reivindicações do sindicato polaco Solidariedade, estabelecidas em agosto de 1980, na lista "Memória do Mundo".

- Morre, com 81 anos, o ator norte-americano Charles Dennis Buchinsky, Charles Bronson. Desempenhou papeis em Sete Homens e um destino (1960), A Grande Fuga (1963), Os Doze Condenados (1967).

2004 - O líder radical xiita Moqtada Sadr apela aos seguidores para que cessem os combates em todo o Iraque e anuncia a participação do movimento no processo político do país.

2005 - Furacão Katrina avança pelo vale do Mississipi, ao longo do Louisiana, Estados Unidos.

- Barril de petróleo fecha próximo dos 70 dólares em Nova Iorque, Estados Unidos, devido à passagem do furacão Katrina pelo Golfo do México, que causou a paragem quase completa da produção na região. --

2006 - O Conselho Superior de Defesa Nacional aprova o envio para o Líbano de uma companhia com um máximo de 140 militares de engenharia de construção para integrar a força interina das Nações Unidas - FINUL.

- Entra em vigor a nova Lei nº. 4/2006 de Programação Militar, emitida pala Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 166/2006 em 29 de agosto, prevê um investimento de 5,45 mil milhões de euros na modernização das Forças Armadas portuguesas até 2023 e introduz como principal novidade a venda de equipamento militar no valor de 290 milhões de euros.

- Caso Mateus. A Federação Portuguesa de Futebol mantém a decisão de suspender o Gil Vicente das competições e a descida do clube à Liga de Honra.

- Morre, com 94 anos, Naguib Mahfouz, escritor egípcio, o único árabe a receber o Prémio Nobel da Literatura, em 1988, por "ter elaborado uma arte novelística árabe com validade universal". Autor de "Children of Gebelaawi (Filhos do Nosso Bairro)".

- Morre, com 90 anos, Gwyllyn Samuel Newton, Glenn Ford, ator norte-americano de origem canadiana, coprotagonista de "Gilda", com Rita Hayworth.

2007 - O Governo aprova o decreto regulamentar do novo Regime Jurídico de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Cidadãos Estrangeiros de Território Nacional, a chamada Lei da Imigração.

- Morre, com 87 anos, José Luís de Vilallonga, ator e escritor espanhol, autor de uma das biografias autorizadas do Rei de Espanha. Trabalhou com realizadores como Louis Malle e Blake Edwards.

2008 - Centenas de milhares de mexicanos saem à rua em mais de 70 cidades para gritar "basta" ao crime organizado e à impunidade dos criminosos, em marchas do movimento "Iluminemos o México" promovidas por todos os estratos sociais do país.

2010 - Morre, com 67 anos, o realizador francês Alain Corneau, que rodou filmes como "Noturno Indiano" ou "Tous les matins du monde".

2011 - O Congresso de Deputados espanhol aprova, numa sessão marcada por alguma tensão, 'tomar em consideração' a alteração do artigo 135.º da Constituição para impor um limite ao défice, com os votos favoráveis dos maiores partidos.

2012 - O Conselho de Ministros aprova o processo de privatização da ANA - Aeroportos de Portugal, "mediante a alienação das ações representativas de até 100 por cento" do capital social da empresa.

2013 - Morre, com 74 anos, Seamus Heaney, poeta e dramaturgo irlandês, Prémio Nobel da Literatura em 1995 "pelas suas obras de uma beleza lírica e de uma profundidade ética". Publicou o seu primeiro livro de poemas em 1966, "Morte de um Naturalista".

2015 - Morre, com 85 anos, José Gouveia Martins, conhecido como 'Zézinho', ex-futebolista do Benfica que representou o clube lisboeta entre as épocas 1952/1953 e 1959/1960.

2016 - A Comissão Europeia conclui que a Irlanda concedeu benefícios fiscais ilegais à Apple, ordenando a Dublin que recupere 13 mil milhões de euros à empresa tecnológica norte-americana por impostos não cobrados entre 2003 e 2014.

- A Autoridade da Concorrência aprova a operação de concentração na TAP, que ficará assim controlada maioritariamente pelo Estado, detendo 50% da companhia aérea.

- Morre, com 74 anos, Vera Caslavska, antiga ginasta checa sete vezes campeã olímpica em Tóquio1964, Japão, e México1968, "vingando" os invasores soviéticos.

- Morre, com 93 anos, Marc Riboud, fotojornalista francês conhecido mundialmente por fotos como a da rapariga com uma flor frente a soldados norte-americanos numa marcha contra a guerra do Vietname.

2018 - O futebolista croata Luka Modric, do Real Madrid, é eleito pela União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) como Melhor Jogador do Ano na Europa, batendo o português Cristiano Ronaldo e o egípcio Mohamed Salah, no Mónaco.

2019 - O judoca Jorge Fonseca sagra-se campeão do mundo de judo em -100 kg, em Tóquio, Japão.

- Morre, com 93 anos, Hans Rausing, industrial e filantropo sueco. Fez fortuna com a co-herança da Tetra Pak, uma empresa fundada por seu pai Ruben Rausing.

2020 - O filme "A Metamorfose dos Pássaros", de Catarina Vasconcelos, vence o Prémio de Melhor Filme da Competição Internacional, do Festival de Pesaro, em Itália, assim como o Prémio do Júri de Escolas de Cinema, no certame.

- Morre, com 58 anos, Claudio Cavina, contratenor e musicólogo italiano, fundador do agrupamento La Venexiana em parceria com a soprano Rosanna Bertini, em 1995.

- Morre, com 89 anos, José Vaz Pereira, publicista, tradutor, editor e crítico literário em vários jornais.

- Morre, com 44 anos, Tânia Duarte, realizadora e animadora de cinema de animação, Prémio Nacional de Animação 2018 e Prémio Jovem Cineasta do Cinanima.

2021 - O Tribunal Constitucional declara por unanimidade a inconstitucionalidade de normas da Lei do Cibercrime que previam o acesso a 'emails' sem ordem de um juiz, na sequência do pedido de fiscalização do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

- Os talibãs proclamam "independência total" do Afeganistão, depois de os últimos soldados norte-americanos deixarem o país, após 20 anos de presença das forças norte-americanas em território afegão.

2022 - A ministra da Saúde, Marta Temido, apresenta a demissão por entender que "deixou de ter condições" para exercer o cargo, demissão que foi aceite pelo primeiro-ministro, António Costa.

- O piloto Miguel Oliveira assina contrato com a RNF, equipa satélite da Aprilia, depois dos quatro anos no Mundial de motociclismo de velocidade na KTM, anuncia a formação italiana de MotoGP.

- Morre, com 91 anos, Mikhail Gorbachev, o último Chefe de Estado da União Soviética, antigo secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), entre 1985 e 1991. Desencadeou uma série de mudanças que resultaram no colapso do Estado soviético autoritário, na libertação das nações do leste Europeu do domínio russo e no fim de décadas de confronto nuclear leste-oeste. Prémio Nobel da Paz em 1990 pelo seu papel no fim da Guerra Fria.

2023 - Um grupo de militares que lidera uma tentativa de golpe de Estado no Gabão anuncia na televisão o cancelamento das eleições presidenciais que reelegeram Ali Bongo Ondimba, que se encontra em prisão domiciliária e a dissolução de todas as instituições democráticas.

- Morre, com 66 anos, José Domingos, ex-jornalista da ANOP e da Lusa na Guarda. Fundou na Guarda a Associação de Amizade Portugal-Israel, foi cofundador do Museu Judaico de Belmonte (MJB), impulsionou a criação do Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso, em Trancoso, e coordenou o Gabinete Judaico do MJB. Foi agraciado com a "medalha de honra" do Conselho das Comunidades Sefarditas de Jerusalém, um galardão atribuído pela primeira vez a um cidadão português.

2024 - Quatro militares da GNR, da equipa de Unidade de Emergência de Proteção e Socorro, morrem após a queda de helicóptero no rio Douro, em Lamego, ao tentar amarar. O piloto foi resgatado com vida.

2025 - Morre, com 88 anos, Luís Fernando Veríssimo, escritor, cronista e jornalista brasileiro.

PENSAMENTO DO DIA: