Benfica defende dois golos de avanço no reduto do Aarhus

O Benfica defronta hoje os dinamarqueses do Aarhus, em Randers, num encontro em que até uma derrota pela margem mínima serve para carimbar um lugar na fase de liga da Liga Europa em futebol.

Em embate da segunda mão do play-off, os 'encarnados' apresentam-se na Dinamarca com dois golos de vantagem, face ao triunfo caseiro por 3-1, na primeira mão.

Rafa, aos dois minutos, o luxemburguês Leandro Barreiro, aos 31, e o grego Pavlidis, aos 45+2, de grande penalidade, marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto Sebastian Jorgensen apontou o tento dos nórdicos, aos 36.

O Benfica chegou ao play-off depois de eliminar os suíços do St. Gallen (1-2 fora e 5-0 em casa), na segunda pré-eliminatória, e os escoceses do Hearts (6-1 em casa e 1-1 fora), na terceira.

Caso elimine o Aarhus, o conjunto da Luz vai disputar apenas pela terceira vez a fase principal da Liga Europa, depois de ter jogado a fase de grupos em 2009/10 e 2020/21.

Se for eliminada, a formação comandada por Marco Silva 'tomba' para a fase de liga da Liga Conferência, competição em que nunca disputou qualquer jogo.

O encontro entre o Aarhus e o Benfica, da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, realiza-se a partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa), em Randers, com arbitragem do alemão Daniel Siebert.