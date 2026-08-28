Turista cazaque resgatado esta manhã no Pico Ruivo

O turista cazaque que ontem sofreu uma queda numa vereda de acesso ao Pico Ruivo, no concelho de Santana, foi resgatado esta manhã, depois de uma operação que se prolongou durante várias horas.

Turista sofre queda em vereda e operação de resgate vai durar várias horas Um turista cazaque, com cerca de 30 anos, sofreu, esta tarde, uma queda numa vereda que dá acesso ao Pico Ruivo, obrigando a uma operação de resgate que se encontra em andamento e que vai durar várias horas.

Helicóptero não conseguiu resgatar turista no Pico Ruivo Operação prossegue por terra e poderá prolongar-se durante a noite

Segundo informação recolhida pelo DIÁRIO, o resgate foi concluído pelas 9h47 desta sexta-feira, 28 de Agosto, tendo o homem sido retirado da zona de difícil acesso pela equipa de socorro em montanha e encaminhado para junto do dispositivo da Protecção Civil.

No local encontrava-se o helicóptero a aguardar pela vítima, que seria posteriormente transportada para o serviço regional de Protecção Civil que à chegada do sinistrado encaminho-o para o hospital.

O cidadão cazaque, com cerca de 30 anos, encontrava-se ontem a realizar sozinho um percurso pedestre quando, pouco depois da hora do almoço, sofreu uma queda e ficou impossibilitado de sair do local pelos próprios meios.

Apesar de se encontrar consciente, o turista viu-se obrigado a pedir socorro através do 112, tendo utilizado o telemóvel para fornecer as coordenadas da zona onde se encontrava.

O alerta levou à mobilização de meios de socorro, numa operação particularmente exigente devido à localização da vítima e às condições meteorológicas adversas.

O acesso foi efectuado a partir da Achada do Teixeira, em Santana, pela vereda que conduz ao Pico Ruivo, sendo que só o percurso até ao local onde se encontrava o turista poderia demorar cerca de três horas.

A operação de socorro, iniciada durante a tarde de ontem, acabou assim por atravessar a noite e culminar com a retirada do turista esta manhã.