Nicolás Maduro diz estar "a resistir" em publicação com fotografias na prisão

O Presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, capturado em 03 de janeiro por militares norte-americanos, declarou hoje nas suas redes sociais estar "a resistir", publicando fotografias inéditas tiradas na prisão em Nova Iorque.

Nas fotografias, Nicolás Maduro veste um fato de treino cinzento e faz um "V" com os dedos, um sinal de vitória.

Pela fotografia, aparenta estar mais magro desde a sua captura. As fotografias hoje divulgadas foram tiradas, de acordo com o registo da data e hora da câmara, em 25 de junho, um dia após o duplo terramoto na Venezuela que provocou a morte a mais de 6.500 pessoas e deixou milhares de desaparecidos.

"Estou a enviar fotografias como um pequeno presente a todos os meus netos e netas, para os meninos e meninas, e para todas as pessoas nobres que nos amam", escreveu Maduro na publicação feita na rede social Telegram.

"Quero que saibam que estamos a resistir, com o coração repleto do vosso amor. Vamos permanecer fortes, serenos e confiantes: Deus está connosco. Deus proverá. A Venezuela renascerá", concluiu Maduro, fazendo eco do 'slogan' do Governo venezuelano após os sismos ("A Venezuela renascerá").

A publicação de Nicolás Maduro surge dois dias depois de a sua sucessora, a Presidente interina Delcy Rodríguez, anunciar um acordo petrolífero "histórico" com os Estados Unidos da América (EUA), que fará a exploração dos campos na Venezuela.

A Presidente interina, que governa sob forte pressão de Washington, afirmou no sábado que "escolheu o caminho da diplomacia" na esperança de que a Venezuela se torne numa "potência energética".

Maduro e a sua esposa, Cilia Flores, foram capturados em Caracas durante uma operação militar norte-americana em janeiro e estão detidos na prisão de Brooklyn, acusados de tráfico de droga e de armas de fogo, crimes que ambos negam.

Na prisão, Maduro não tem acesso a jornais ou a internet, mas tem autorização para falar ao telefone com a sua família e os seus advogados durante 300 minutos (cinco horas) por mês, com um máximo de 15 minutos por chamada, de acordo com uma fonte próxima do líder venezuelano. É possível que publique regularmente na rede social Telegram.

O seu filho, Nicolás Maduro Guerra, conhecido por "Nicolasito", afirmou que o pai está em boa forma, com saúde e que tem usado o seu tempo ao estudo da Bíblia.

O julgamento contra Maduro e a sua esposa será nos Estados Unidos da América e terá início em 01 de junho de 2027, conforme anunciou, no final de julho, um tribunal federal de Nova Iorque.