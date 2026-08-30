'Ferry' naufragou ao largo da costa do Chipre e "afundou-se completamente"

Um 'ferry' naufragou hoje ao largo da costa do norte do Chipre e "afundou-se completamente a uma profundidade de 514 metros", anunciou o ministro dos Transportes, Erhan Arikli, no canal de televisão turca TRT.

De acordo com uma nota colocada na rede social X, difundida pela TRT e citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), 161 pessoas "foram transportadas para o hospital e 76 reuniram-se com as suas famílias".

As declarações do governante surgem horas depois de os meios de comunicação social da Turquia terem anunciado que pelo menos sete pessoas morreram após o 'ferry', que transportava cerca de 270 passageiros e tripulantes, se ter virado.

O chefe do executivo da República do Norte de Chipre, apenas reconhecida pela Turquia, Unal Ustel, afirmou ao TRT, citado pela agência norte-americana de notícias AP, que o 'ferry' deveria fazer a travessia no sábado, mas adiou para hoje a viagem, enfrentou condições meteorológicas adversas e começou a encher-se de água apenas 15 minutos após a partida.

O 'ferry', do tipo catamarã, fazia a travessia do porto de Kyrenia, também conhecido como Girne, na região separatista do norte de Chipre - país dividido etnicamente -, com destino ao porto turco de Tasucu, na província de Mersin.

O presidente da Câmara de Kyrenia, Murat Senkul, afirmou que o navio pertencia à companhia de 'ferries' Filo Denizcilik e que se afundou ao largo da praia de Diana, na costa norte de Chipre.

Várias companhias operam ligações de 'ferry' na movimentada rota entre Kyrenia e Tasucu. Imagens de vídeo gravadas no local mostram pessoas com coletes salva-vidas a flutuar nas águas ao redor da embarcação virada.