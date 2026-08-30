Domingo de céu nublado na costa Norte e mais descoberto na costa Sul da Madeira

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o estado do tempo neste domingo aponta para céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado na vertente norte da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, e geralmente pouco nublado na vertente sudoeste.

Espera-se a ocorrência de precipitação fraca, em especial a partir do final da tarde e na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento vai soprar fraco a moderado (até 30 km/hora) a predominar de nordeste, por vezes forte (até 40 km/hora) terras altas da ilha da Madeira a partir do final da tarde.

Em específico para a área do Funchal, a previsão é de céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade a partir do final da tarde, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca a partir do final da tarde. O vento será fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte/nordeste com 1 a 1,5 metros de altura e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura. A temperatura da água do mar vai rondar os 24/25ºC.