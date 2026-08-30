Trump garante que vai encher reserva norte-americana com petróleo venezuelano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que dedicará parte do petróleo que vai ser extraído da Venezuela, após o recente acordo com o Governo venezuelano, à reserva estratégica norte-americana.

"Uma das coisas que vou fazer com o petróleo venezuelano é voltar a encher a Reserva Estratégica Nacional, que, por culpa do 'dorminhoco' Joe Biden [o democrata que lhe precedeu na Presidência], está virtualmente vazia", declarou Trump, na rede social que criou, a Truth Social.

Segundo o governante, o processo arrancará "em breve" e é "um presente da Venezuela ao povo dos Estados Unidos".

Este anúncio surge quando os Estados Unidos permanecem ativos no conflito com o Irão, que ajudou a drenar a Reserva Estratégica, atualmente a 41% da capacidade, o nível mais baixo em quatro décadas.

Na sexta-feira, Trump anunciou que o país iria assumir o controlo de 65 mil milhões de barris das reservas de petróleo do país sul-americano, uma quinta parte do total, no "maior acordo de petróleo da história mundial".

A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, estimada em 303 mil milhões de barris de crude, o que representa cerca de 17% da oferta mundial, segundo a Administração de Informação Energética norte-americana.