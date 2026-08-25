Sismo de magnitude 1,7 registado ao largo de Câmara de Lobos
Abalo ocorreu durante a madrugada, a cerca de 10 quilómetros de profundidade
Um sismo de magnitude 1,7 foi registado esta madrugada pela rede sísmica, com epicentro a menos de 40 quilómetros da costa da Madeira.
O abalo ocorreu às 01h44, tendo sido localizado a cerca de 10 quilómetros de profundidade, na zona a sudoeste de Câmara de Lobos.
A ocorrência foi detectada pela rede de monitorização sísmica do IPMA.
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