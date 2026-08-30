Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze no Grand Slam de Lausana

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou hoje a medalha de bronze na categoria de -78 kg do Grand Slam de Lausana, na Suíça, garantindo o único pódio para a comitiva lusa na competição.

No regresso à competição após uma paragem de oito meses devido a lesão, a atleta lusa, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024, venceu o Pool B, ao superar a francesa Kaila Issoufi, garantindo o acesso às meias-finais.

Na discussão pelo acesso à final, a judoca lusa acabou derrotada por ippon, no 'golden score', após 8.54 minutos, pela alemã Anna Monta Olek, que viria a sagrar-se campeã do torneio.

Relegada para o combate decisivo pelo pódio, a atleta portuguesa bateu a austríaca Elena Dengg por waza-ari, assegurando assim o terceiro lugar.

Nas restantes participações lusas do dia, na categoria de +78 kg feminina, Rochele Nunes foi superada na ronda inaugural perante a francesa Léa Fontaine.

Em masculinos, na categoria de -100 kg, Jorge Fonseca, bronze em Tóquio'2020 e bicampeão mundial, acabou eliminado no seu combate de estreia frente ao tajique Dzhakhongir Madzhidov.

No sábado, na categoria de -70 kg, Taís Pina encerrou a sua participação no sétimo lugar.

Já, na sexta-feira, primeiro dia de competição, Catarina Costa (-48 kg) falhou o pódio ao perder o combate pelo bronze frente à brasileira Clarice Ribeiro.

Ainda na sexta-feira, no setor masculino, Bernardo Tralhão (-60 kg) e Miguel Gago (-66 kg) foram afastados no segundo e primeiro combates, respetivamente.