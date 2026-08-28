Contratação de 216 professores garante novo ano lectivo

Bom dia!

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 28 de Agosto, dá conta que a contratação de 216 professores garante o novo ano lectivo. Lista da contratação inicial de docentes abrange 22 grupos de recrutamento e 62 estabelecimentos de educação e ensino. Mais 92 profissionais do quadro aguardam colocação para reforçar necessidades residuais. Ajustamentos finais só depois de 1 de Setembro, tudo para ler na página 11.

Governo baixa ISP do gasóleo para atenuar nova subida

Em destaque, saiba que a nova redução do imposto permite limitar em 1,6 cêntimos por litro o aumento do gasóleo rodoviário na próxima semana. Gasolina sobe 3,8 cêntimos e o gasóleo colorido e marcado aumenta 3,7 cêntimos. Executivo apoia transporte de matérias-primas para padarias do Porto Santo, nas páginas 12 e 13.

Partidos enfrentam desafios após um Verão morno

Da direita à esquerda, conheça as prioridades e os principais dossiers dos partidos. Região reclama a Lisboa 71,9 milhões dos subsistemas de saúde, leia nas páginas 4, 5 e 24.

Na página 3, saiba que os apoios de 150 mil euros à Venezuela estão prontos para avançar.

“Será uma viagem às nossas memórias”

Em entrevista ao DIÁRIO, Ricardo Sousa, DJ do antigo Louvadeus e cabeça-de-cartaz do evento ‘Forever Young - Back to School’, perspectiva a festa revivalista que acontecerá no Pátio do Liceu, para ler na página 25.

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