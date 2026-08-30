Fogo suspeito consumiu 11 hectares

Cerca de 11 hectares de eucaliptal e mato foram consumidos pelo incêndio florestal que deflagrou, na noite de sábado, no sítio da Furneira, no Estreito de Câmara de Lobos, e que chegou a ameaçar várias habitações, é quanto o serviço de protecção municipal estima ter sido consumido pelas chamas. A Polícia Judiciária está a investigar as causas da ocorrência, numa altura em que se levantam suspeitas de fogo posto.

A presença dos inspectores no teatro de operações foi confirmada pelo Serviço Regional de Protecção Civil. Caberá agora àquela força policial apurar as circunstâncias concretas em que o fogo começou e determinar se existem indícios que sustentem a hipótese de origem criminosa.