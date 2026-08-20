Colisão faz dois feridos entre o Poiso e o Areeiro

Dois turistas polacos, uma mulher de 40 anos e um menino de 12, ficaram feridos esta tarde na sequência de uma colisão entre duas viaturas na Estrada Regional 202, entre o Poiso e o Pico do Areeiro.

O alerta foi dado pelas 14 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados para o local.

O menino, de 12 anos, sofreu escoriações no pescoço provocadas pelo cinto de segurança, enquanto a mulher, de 40 anos, apresentava dores no tórax e dificuldades em respirar.

Ambos sofreram ferimentos ligeiros, foram socorridos no local e transportados na mesma ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.