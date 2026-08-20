Dia da Cidade do Funchal

O Funchal assinala, hoje, o Dia da Cidade com um conjunto de cerimónias que marcam as comemorações municipais. O programa arranca às 9 horas, na Praça do Município, com a execução dos hinos e o hastear das bandeiras, seguindo-se, pelas 9h30, a missa solene na Igreja do Colégio. Às 10h45, terá lugar a sessão solene na Sala da Assembleia Municipal.

As comemorações promovidas pelo Município do Funchal prolongam-se até 27 de Agosto e integram um conjunto alargado de iniciativas culturais, tradicionais, institucionais e desportivas, com o objectivo de promover o acesso à cultura, a fruição do espaço público e o encontro entre diferentes gerações.

Entre os destaques do programa esteve o concerto gratuito ‘ABBA Symphonic’, realizado ontem, no Parque de Santa Catarina, com a participação da Orquestra Clássica da Madeira e dos ABBA Tribute Real, sob direcção do maestro Mikica Jevtic.

As celebrações incluem ainda o Funchal Folk, que decorre entre desde o dia 17 até hoje, reunindo grupos nacionais e internacionais e promovendo o intercâmbio entre diferentes culturas e tradições populares.

Na vertente desportiva, o programa integra iniciativas como o Funchal Outdoor, a Nelo 510 Cup, o Campeonato de Escolas de Canoagem NP, a XXIII Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, o Campeonato da Madeira de DHU – Brisa Downtown do Funchal e a XXXI Prova de Mar José da Silva ‘Saca’.

As comemorações encerram com a XXI Semana Europeia de Folclore, reforçando a dimensão internacional do Funchal e a ligação da cidade às suas tradições e à diversidade cultural.

Assuntos em agenda nesta sexta-feira, 21 de Agosto

13h00 - I Liga - 3.ª jornada - Marítimo, no auditório Luís Calisto - Estádio do Marítimo

13h30 - I Liga - 3.º jornada - Nacional, no Estádio da Madeira

12h00 - Conferência de Imprensa de apresentação da 3.ª edição do Funchal Summer Fest 2026, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da vereadora com o pelouro da Juventude e do Desporto, Helena Leal.

20h00 às 02h00 - Festa Branca Santa Cruz 2026, organizada pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no Complexo Balnear da Ribeira da Boa Ventura

21h00 - Funchal Folk (17 a 21 de Agosto) - Gala Final, no Jardim Municipal

20h00 às 00h00 - Silent Sunset Party - O grupo Dorisol associa-se à companha 'Estenda a mão a quem nunca deixou de levar a Madeira no coração', promovida pelo Governo Regional da Madeira, no Rooftop do Hotel Mimosa

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Agosto e Dia Internacional em Memória e Tributo às Vítimas do Terrorismo:

1508 - D. Manuel eleva a vila do Funchal na Madeira, à categoria de cidade.

1534 - Angra do Heroísmo, nos Açores, passa a cidade.

1549 - É criada a diocese de Portalegre pelo Papa Paulo III, pela bula 'Pro Excellenti Apostolicae Sedis', por desmembramento da diocese da Guarda, o seu primeiro bispo é D. Julião de Alva.

1643 - Nasce, em Lisboa, o futuro rei D. Afonso VI.1808 - Invasões francesas. Termina a Batalha do Vimeiro. As forças luso-britânicas derrotam as tropas francesas de Junot.1826 - Guerras Liberais. Tentativa de pronunciamento absolutista por parte da Guarda Real de Polícia, em Lisboa.

1888 - William Burroughs regista a patente da primeira calculadora mecânica.1893 - Nasce a compositora francesa Lili Boulanger, primeira mulher a vencer o Prix de Rome.1904 - Nasce o compositor e pianista de jazz norte-americano Count Basie. A orquestra Basie teve várias gravações de sucesso durante o final da década de 1930 e início da década de 1940, entre elas "Jumpin' at the Woodside", "Every Tub", "Lester Leaps In", "Super Chief", "Taxi War Dance", "Miss Thing", "Shorty George" e "One O'Clock Jump".1911 - É decretada e promulgada, em nome da Nação, a primeira Constituição Política da República portuguesa.- O quadro "Mona Lisa", de Leonardo Da Vinci, é roubado do Museu do Louvre, em Paris. Permanecerá em paradeiro desconhecido durante dois anos.1915 - Grande Guerra 1914-1918. Itália declara guerra ao Império Otomano.1925 - Morre, com 48 anos, Irineu Marinho, jornalista fundador dos jornais brasileiros A Noite e O Globo.1940 - Morre, aos 77 anos, o pintor Carlos Reis. Pintou, em 1929, o retrato do Presidente do Brasil, Epitácio Pessoa. Recebeu a Medalha de Ouro na Exposição Internacional de Dresda e de Barcelona em 1897, Grand Prix no Rio de Janeiro, em 1919 e 1922, Medalha de Primeira Classe, em 1902, e Medalha de Honra, em 1906, da Sociedade de Belas-Artes.

- Morre, aos 60 anos, o antigo revolucionário russo Lev Davidovich Bronshtein, Leon Trotsky, assassinado no México, onde se refugiara.

1941 - É criada a Sociedade Açoreana de Estudos Aéreos que deu origem à SATA, companhia aérea açoriana.1962 - São criados os Estudos Gerais de Angola e Moçambique.1968 - As forças da União Soviética (URSS) na Checoslováquia destituem Alexandre Dubcek.1975 - Os Estados Unidos levantam o embargo indireto das exportações para Cuba, mantendo, no entanto, o embargo direto.1983 - Morre, aos 50 anos, o líder oposicionista filipino Benigno Aquino, Jr., assassinado a tiro em Manila. A revolta popular levará à queda da ditadura de Ferdinando Marcos.1985 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena o Governo da África do Sul pela política de 'apartheid' e reclama a libertação de Nelson Mandela e de todos os presos políticos.1991 - Tentativa de golpe de estado na URSS. A junta comunista ensaia o assalto ao Parlamento, onde se encontra Boris Ieltsin. A população de Moscovo enfrenta os tanques.

- É fundado o Clube Náutico de Ponte de Lima, Viana do Castelo.

1994 - O cessar-fogo em Moçambique, entre a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) é marcado para 01 de setembro.

- As autoridades marroquinas concluem que Younés Khayati, piloto da Air Marrocos, despenhou o seu avião, com 43 pessoas, por causa de uma depressão amorosa.

1995 - A Assembleia Nacional de S. Tomé e Príncipe aprova a Lei da amnistia dos militares implicados no golpe de 15 de agosto.1998 - Os Estados Unidos atacam uma fábrica da indústria farmacêutica, no Sudão, por suspeita de produção de agentes bacteriológicos para armamento.2001 - A Federação Internacional das sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho alerta para a fome no Tajiquistão.2002 - A Inspeção-Geral das Atividades Culturais concede "autorização excecional" a Barrancos para espetáculos com touros de morte.

2003 - SIC e TVI assinam um protocolo com o Estado que estabelece regras para a prestação de serviço público por operadores privados de televisão, em troca de redução de publicidade na RTP.

- Morre, aos 80 anos, Luísa Barbosa, atriz de teatro, cinema e televisão. Participou em "Vila Faia", a primeira telenovela produzida em Portugal.

- O exército de Israel mata o líder do Hamas, Ismail Abu Shanab, em Gaza.

2004 - O ginasta Nuno Merino conquista o sexto lugar na prova de trampolim, a melhor de sempre de um português, nos Jogos Olímpicos de Atenas2004, Grécia.

2005 - Incêndios florestais. Várias frentes de fogo aproximam-se de Coimbra e atingem os subúrbios da cidade.

- Morre, com 71 anos, Robert Moog, engenheiro e investigador norte-americano, criador do sintetizador Moog.

2006 - A Lei da Paridade, que estabelece que as listas para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu e para as autarquias locais são compostas de modo a assegurar a representação mínima de 33% de cada um dos sexos e que será reavaliada em 2011, é publicada no Diário da República n.º 160/2006, emitida pela Assembleia da Republicada.

- Começa o julgamento do ex-Presidente iraquiano, Saddam Hussein, por alegado genocídio nas campanhas de Anfal que terão resultado na morte de 100.000 pessoas no Curdistão, em 1987 e 1988.

2007 - Começa em Bagdade o julgamento de 15 responsáveis do regime de Saddam Hussein, acusados de crimes contra a humanidade pelo massacre de dezenas de milhar de xiitas no Sul do Iraque durante a revolta de 1991.

- Morre, aos 99 anos, a soprano norte-americana Rose Bampton, estrela da Metropolitan Opera de Nova Iorque, Estados Unidos, durante 18 temporadas, nos anos 1930 e 1940.

2008 - O atleta Nelson Évora vence o triplo salto com a marca de 17,67 metros e torna Pequim2008, China, a melhor edição de sempre dos Jogos Olímpicos para Portugal, ao somar a sua medalha de ouro à de prata conquistada por Vanessa Fernandes no triatlo.

2009 - Derrocada na praia de Maria Luísa em Albufeira, Algarve, provoca cinco mortos, quatro da mesma família.

- Amazon, Microsoft e Yahoo decidem unir-se na luta contra a tentativa da Google para criar a maior biblioteca virtual do mundo.

2010 - Morre, aos 83 anos, António Telmo, filósofo, escritor, autor de obras como Filosofia e Kaballah, História Secreta de Portugal ou Luís de Camões.

2011 - Jorge Carlos Fonseca é eleito Presidente de Cabo Verde, na segunda volta das eleições presidenciais.

2012 - Morre, com 57 anos, o primeiro-ministro da Etiópia, Meles Zenawi.

2014 - Morre, aos 81 anos, Albert Reynolds, antigo primeiro-ministro irlandês que, em 1994, assinou um cessar-fogo histórico com o Exército Republicano Irlandês (IRA).

2017 - O alegado autor do atentado terrorista em Barcelona de 17 de agosto é abatido pela polícia em Altos del Subirat, arredores da cidade catalã.

2018 - Paul Manafort, ex-diretor de campanha do Presidente norte-americano, Donald Trump, é condenado por fraude bancária e fiscal.

2019 - Os Presidentes do Uganda, Yoweri Museveni, e do Ruanda, Paul Kagame, assinam o Memorando de Entendimento de Luanda, que coloca fim a acusações mútuas entre os dois países.

- A Assembleia da República de Moçambique aprova a Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional, assinado em 06 de agosto, para acabar com meses de confrontos militares no país.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga as alterações à Lei Eleitoral da Assembleia Legislativa dos Açores, entre as quais o voto antecipado em mobilidade.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o diploma da Assembleia da República que altera a Lei da Nacionalidade.

2022 - O canoísta português Kevin Santos sagra-se campeão europeu de K1 200 metros, depois de inicialmente ter sido dado como quinto classificado na regata final em Munique, Alemanha.

- O canoísta Fernando Pimenta sagra-se campeão da Europa de K1 5.000 metros, a sua 121.ª medalha em provas internacionais, a terceira em Munique, Alemanha.

2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta o conjunto de alterações legislativas no âmbito da habitação aprovadas pela maioria absoluta do PS no parlamento, expressando sobre elas um "sereno juízo negativo" e criticando a ausência de consenso.

- O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma do Governo sobre a progressão dos professores, reformulado depois de o ter vetado a primeira versão.

2024 - Morre, aos 96 anos, Edmundo Cruz, engenheiro e artista plástico, criou uma máquina que permitia fazer a estampagem de tecidos dos dois lados, na vertical.

2025 - Entra em vigor a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, conhecida como 'mini SEF'', com 1.200 polícias aptos para controlo de fronteiras nos aeroportos.

- O Governo sueco anuncia que vai acolher o quartel-general logístico da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) na cidade de Enkoping, a noroeste de Estocolmo, que servirá como centro de coordenação de transporte de tropas no norte da Europa.

- As autoridades policiais italianas executam uma ordem despejo de um espaço histórico de contracultura em Milão, ocupado há 31 anos por militantes de esquerda, anticapitalistas e anarquistas, tendo a primeira-ministra, Giorgia Meloni, justificado que "não podem existir zonas francas" em Itália.

- A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) reconhece a existência de quatro espécies diferentes de girafas - a girafa-do-norte (Giraffa camelopardalis), a girafa-reticulada (Giraffa reticulata), a girafa-masai (Giraffa tippelskirchi) e a girafa-do-sul (Giraffa giraffa) -, numa reclassificação histórica deste mamífero terrestre, o mais alto do mundo.

Pensamento do dia