"O Funchal é uma cidade de gente que não desiste"

Pedro Pereira, eleito do CDS-PP pela coligação Funchal Sempre Melhor, destacou hoje a capacidade de resistência e reinvenção dos funchalenses, defendendo que os desafios actuais da cidade, da habitação à mobilidade, exigem a mesma determinação que marcou os 518 anos de história do Funchal.

Na sessão solene do Dia da Cidade, o autarca recordou episódios como o ataque de corsários de 1566, a tragédia de 20 de Fevereiro de 2010 e diferentes crises económicas, sublinhando que, perante a adversidade, "a capacidade de transformar a dor em determinação" é uma das marcas do carácter funchalense.

Pedro Pereira evocou também a emigração madeirense e o papel da cana-de-açúcar, do Vinho Madeira, do bordado e do turismo na reinvenção económica da cidade.

Para o eleito do CDS-PP, os problemas actuais - "a habitação a preços justos", a mobilidade, os desafios ambientais e o apoio aos mais frágeis - são "os desafios da nossa geração".

Na intervenção, destacou medidas da Câmara Municipal do Funchal na área da habitação, nomeadamente o investimento na construção e reabilitação de habitação municipal, os projectos do Bairro da Ponte e da Quinta das Freiras, o programa Preserva e o apoio ao arrendamento.

Referiu ainda a revisão do Plano Director Municipal e a regulamentação do alojamento local, apontando-as como medidas destinadas a facilitar o acesso à habitação e a proteger quem vive nos bairros da cidade.

Na mobilidade, destacou o investimento em acessibilidades, estacionamento e soluções destinadas a aliviar o trânsito e incentivar o transporte público.

Pedro Pereira salientou igualmente o apoio social previsto no orçamento municipal, incluindo comparticipação na medicação, apoio à mobilidade dos idosos e medidas dirigidas à educação dos jovens.

"Uma cidade não se ergue por decreto régio, nem pela vontade de um só homem, mas pelo esforço quotidiano, renovado geração após geração, de todos os que nela vivem, trabalham e acreditam", afirmou.

O eleito municipal terminou com uma mensagem de confiança no futuro: "Que o Funchal continue a ser, como sempre foi, uma cidade de gente que não desiste".

"Uma cidade de quem transforma tragédia em solidariedade, e trabalho em orgulho", concluiu.