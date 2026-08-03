Ministro da agricultura anuncia em Valpaços apoios para produtores afectados

O ministro da Agricultura anunciou hoje a abertura de avisos para a reposição do potencial produtivo após os estragos em vinha, olival e amendoal causados pelo incêndio que começou na semana passada em Valpaços e atingiu 13,8 mil hectares.

"No apoio que está nas mãos do ministro da Agricultura, nós avançaremos com avisos para a reposição de potencial produtivo. Tem normas, são apoiadas as explorações que tiveram um dano superior a 30%. Infelizmente, há um grande número de explorações que tiveram muito mais do que 30%", afirmou José Manuel Fernandes.

Depois de reunir com autarcas, produtores e associações do concelho de Valpaços, o ministro da Agricultura e Mar descreveu um incêndio de "enormes dimensões" que atingiu 10 mil hectares só neste concelho do distrito de Vila Real, estendendo-se a Mirandela e Vinhais (Bragança), num total de 13,8 hectares mil.

José Manuel Fernandes falou aos jornalistas já depois, junto a uma vinha queimada pelo fogo, na freguesia de Santa Valha.

"Nós tivemos aqui olival, vinha, como é neste caso, amendoal, que foram devastados. Até aos 10 mil euros é 100% e depois até aos 400 mil há uma redução, sendo que o mínimo de cofinanciamento é de 50%", acrescentou o governante.

Em curso está, segundo adiantou, a ser feito o levantamento dos prejuízos por parte da câmara municipal, o qual será, depois, enviado para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Só de vinha, segundo José Manuel Fernandes, terão sido atingidos cerca de 500 hectares neste concelho.

O ministro visitou hoje aldeias afetadas pelo incêndio que deflagrou terça-feira, na zona do Cabeço, Ervões, concelho de Valpaços e entrou nos concelhos de Mirandela, Vinhais e Macedo de Cavaleiros, já no distrito de Bragança.

O fogo entrou em resolução na madrugada de sábado, durante o fim de semana sofreu reativações, mas no domingo à noite foi dado como estando em conclusão.

"A nossa presença aqui significa apoio, significa proximidade, mas também agradecimento a todos aqueles que fizeram um trabalho notável e eu estive com as pessoas onde foi realçado esse trabalho e essa coordenação", salientou José Manuel Fernandes.