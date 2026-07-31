Pintor Mestre Arnaldo Louro de Almeida (1926 – 2026) Pelo centenário do seu nascimento, a 1 de Agosto

Nos anos 60 do sec. XX a Madeira possuía uma Escola de Artes cuja importância é necessário salientar: A Academia de Música e Belas Artes da Madeira (AMBAM). Era uma escola privada que pertencia à Sociedade de Concertos, Associação artística dirigida pelo Engenheiro Peter Clode, e dr. William Clode a cuja administração se associavam outros nomes, entre eles, Veiga Pestana e os coronéis Artur Sarmento e Eduardo Santos Pereira.

Neste momento queremos assinalar e afirmar, de modo especial, o nome do Pintor Mestre Arnaldo Louro de Almeida, Director do Sector de Belas Artes desta Academia, uma figura de Artista e Professor de multifacetados saberes e grande competência pedagógica. Era uma personalidade reservada e discreta, manifestando-se por vezes através duma ironia velada, que salientava o seu senso crítico e juntava a estas valias a qualidade de se impôr pelo pensamento profundo, um «homem universal» no sentido dialético e humanista do conceito. Trouxe a esta Escola o conhecimento das correntes estéticas contemporâneas, surgidas na Europa entre o final do sec. XIX e início do sec, XX, que acompanharam a liberalização do pensamento, com reflexos na Literatura, na Música e nas Artes Visuais , sabendo comunicar os respectivos contextos de acordo com as tendências de cada aluno, através dum discurso fluente, expressivo e motivador. Instalou na Madeira os novos currículos vigentes nas escolas Superiores de Belas Artes de Lisboa e do Porto, com as respectivas disciplinas teóricas e tecnológicas, cuja prática dominava inteiramente. o que contribuiu para um ensino de inegável qualidade. Sendo embora uma escola privada, os exames finais eram oficializados e os cursos totalmente equiparados às outras duas escolas do país.

O sector de Belas Artes da Academia (AMBAM), onde foi também Professor de Escultura, Mestre Anjos Teixeira, tendo como Director e Professor Mestre Louro de Almeida, distingue-se por ter sido precursor do Ensino das Artes Plásticas e Visuais na nossa Região. Uma geração de alunos seus assegurou, em 1977, a docência no Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira, actualmente integrado nos cursos da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa.

Uma assinalável biografia de Arnaldo Louro de Almeida, da autoria do físico e astrónomo Guilherme de Almeida, revela a verdadeira dimensão da personalidade deste artista e Professor com trabalhos na Madeira e noutros locais do país: painéis de cerâmica, vitral, laca, têmpera, cantaria e restauro de Arte Sacra. Foi secretário da direção da Sociedade Nacional de Belas Artes tendo recebido várias medalhas e menções honrosas em diversas exposições. Distinguido com o «Prémio Malhoa», participou com uma Bolsa de Estudo, na viagem à Exposição Universal de Bruxelas (EXPO 58).

Esta Biografia pode ser consultada em várias Bibliotecas: Sociedade Nacional de Belas Artes, Escola António Arroio, Gulbenkian, Universidade de Lisboa, incluindo, no Funchal, as Bibliotecas da Faculdade de Artes e Humanidades (UMa) e da Escola Secundária Francisco Franco, onde o Mestre pintou, a têmpera, um painel com o título de «A Ceia».

.Em 2009 realizou-se no Funchal, no Museu de Arte Contemporânea (Forte de São Tiago), uma exposição retrospectiva em sua memória, sob o título de «Preâmbulo».

Comemora-se este ano, a 1 de Agosto o centenário do seu nascimento.

Lisboa já reconheceu a importância do seu nome. Existe na R. Diogo de Macedo, no Bairro Santos, a Escola Básica Mestre Arnaldo Louro de Almeida com painéis cerâmicos de sua autoria. Por todos estes motivos, aguarda-se agora o reconhecimento da Madeira, através dum necessário e justo tributo oficial, pelo legado artístico e humano que aqui deixou. Registe-se o apelo, para que não seja esquecido.