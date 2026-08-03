“A Madeira será sempre a vossa casa”, afirma presidente da ALM

A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participou na grande parada da Festa do Santíssimo Sacramento, em New Bedford, um dos momentos mais marcantes daquela que é reconhecida como a maior celebração da cultura portuguesa realizada fora de Portugal.

Como é tradição, milhares de pessoas encheram as ruas da cidade norte-americana numa demonstração de orgulho, união e profundo sentimento de pertença, evidenciando a forma como a comunidade madeirense e os seus descendentes continuam a preservar e a celebrar as suas raízes, mesmo a milhares de quilómetros da Madeira.

Na intervenção que dirigiu à comunidade, Rubina Leal afirmou que "há momentos que nos ficam para sempre no coração" e sublinhou que esta festa demonstra que "a Madeira não termina nas suas fronteiras geográficas", mas vive em cada família, em cada voluntário, em cada festeiro e em cada nova geração que mantém viva a língua, as tradições e a cultura madeirense.

Numa celebração que representa uma obra coletiva construída ao longo de 110 anos por sucessivas gerações que nunca deixaram desaparecer este sonho, transformando-a num dos maiores símbolos da ligação da diáspora à sua terra de origem, a Presidente da Assembleia Legislativa enalteceu o papel do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento. Considerou que a capacidade da instituição para organizar um evento desta dimensão constitui um exemplo notável da força do movimento associativo madeirense e do extraordinário espírito comunitário que caracteriza esta comunidade.

Na ocasião, Rubina Leal deixou uma palavra de profundo reconhecimento aos dirigentes, festeiros, patrocinadores e às centenas de voluntários que, ano após ano, dedicam o seu tempo, esforço e generosidade para tornar possível esta celebração. Destacou que é precisamente esta capacidade de unir pessoas, mobilizar gerações e trabalhar em conjunto, de forma voluntária e solidária, que faz da Festa do Santíssimo Sacramento um exemplo inspirador de participação cívica e um património coletivo que honra a Madeira, Portugal e toda a diáspora.

A encerrar a sua intervenção, e retomando uma mensagem que transmitiu ao longo da visita oficial aos Estados Unidos, Rubina Leal sublinhou que ser emigrante nunca significou deixar de ser madeirense, mas antes levar a Madeira no coração, na fé, na cultura e nas tradições. Salientou que a distância nunca enfraqueceu esse sentimento de pertença e que é graças ao exemplo transmitido por pais e avós que as novas gerações continuam a conhecer e a amar a terra das suas origens.

Em nome da Região Autónoma da Madeira, deixou uma palavra de gratidão à comunidade por manter viva a identidade madeirense além-fronteiras, concluindo com uma mensagem que mereceu forte aplauso: "A Madeira tem saudades de vós. A Madeira orgulha-se de vós. E a Madeira será sempre a vossa casa."