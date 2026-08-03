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Casos do dia

Idosa socorrida após ficar imobilizada em casa no Funchal

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Uma mulher de 86 anos foi socorrida na manhã desta segunda-feira, depois de ter ficado imobilizada no interior da sua habitação, na Travessa da Pena, no Funchal.

O alerta foi dado por volta das 8h50, depois de a idosa ter sido ouvida a gritar por socorro.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância e uma viatura ligeira. Os operacionais conseguiram aceder ao interior da habitação através de uma janela, uma vez que a porta se encontrava fechada.

Após ser assistida no local, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber cuidados médicos.

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