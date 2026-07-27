Idoso assistido após perder os sentidos no Funchal
Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram ambulância
Um homem, com cerca de 70 anos, foi assistido ao início da tarde desta segunda-feira depois de ter perdido os sentidos enquanto circulava na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados para o local com uma ambulância e a respectiva tripulação.
A vítima terá entretanto recuperado os sentidos, tendo sido assistida pelos operacionais.
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