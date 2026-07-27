Trânsito flui sem constrangimentos esta segunda-feira

A manhã desta segunda-feira, 27 de Julho, está a ser marcada por uma circulação fluida nas principais estradas da Madeira, sem registo de filas ou constrangimentos significativos.

De acordo com as imagens das câmaras de monitorização da Via Litoral, o trânsito decorre com normalidade em todos os principais troços da ilha, sendo possível observar os veículos a circular sem dificuldades.

Foto Via Litoral

O mesmo cenário verifica-se nos acessos à cidade do Funchal, onde, ao contrário do que é habitual em dias úteis, não se registam longas filas nem tempos de espera elevados.