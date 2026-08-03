Apenas um em cada dez hotéis do Funchal aceita animais de estimação

Apenas 10% dos hotéis do Funchal aceitam animais de estimação, colocando a capital madeirense entre os destinos portugueses com menor oferta de alojamento 'pet-friendly'. Os dados constam de um ranking elaborado pela PriceLabs com base nos estabelecimentos hoteleiros registados no Booking.com.

O estudo analisou as cidades portuguesas com mais de 50 mil habitantes e pelo menos 100 unidades de alojamento, concluindo que o Funchal fica bastante abaixo dos destinos mais acolhedores para quem viaja com cães ou gatos. Enquanto no Funchal apenas um em cada dez hotéis permite animais, em Alcobaça, que lidera a classificação, essa percentagem ascende a 51,28%. Santarém surge em segundo lugar, com 50,66%, seguindo-se Viseu (34,09%), Loulé (27,99%) e Figueira da Foz (27,96%).

Segundo a PriceLabs, Portugal é o segundo país da União Europeia com mais cães por habitante e mais de metade dos lares possui um animal de estimação, o que faz crescer a procura por hotéis que aceitem hóspedes acompanhados pelos seus animais. Ainda assim, a oferta continua a variar significativamente entre destinos turísticos.

A classificação foi elaborada com base na percentagem de hotéis que aceitam animais de estimação face ao total de unidades hoteleiras existentes em cada cidade, recorrendo a dados recolhidos no Booking.com a 29 de Julho de 2026.