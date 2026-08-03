Dois sismos registados esta madrugada ao largo do Porto Santo

Dois sismos de baixa magnitude foram registados na madrugada desta segunda-feira, 3 de Agosto, ao largo do Porto Santo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O primeiro abalo ocorreu às 01h46, com magnitude 0,8 na escala de Richter e epicentro a noroeste do Porto Santo, a uma profundidade de 9 quilómetros.

Já o segundo sismo foi registado às 04h27, tendo atingido magnitude 2,2 na escala de Richter. O epicentro localizou-se a nordeste do Porto Santo, a cerca de 10 quilómetros de profundidade.

Não há registo de que qualquer dos abalos tenha sido sentido pela população ou provocado danos.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).