Sismo registado a noroeste do Porto Santo

Um sismo de magnitude 2.9 na escala de Richter foi registado, esta madrugada, a noroeste da ilha do Porto Santo.

Segundo os dados disponibilizados pelo Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu a 10 km de profundidade às 5h24 desta quarta-feira,22 de Julho.

Dada a sua distância, profundidade e intensidade, este apenas terá sido sentido pelos sismógrafos do IPMA.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).