Sismo de magnitude 3,0 registado a Sudoeste da Madeira

Um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi registado na noite deste sábado ao largo da Madeira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo ocorreu às 21h33 (hora UTC) e teve uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com os dados preliminares divulgados pelo IPMA.

Até ao momento, não há indicação de que o sismo tenha sido sentido pela população nem foram reportados danos pessoais ou materiais.