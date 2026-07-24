PSP regista 78 acidentes nas estradas da Madeira

A Região Autónoma da Madeira registou 78 acidentes rodoviários entre os dias 17 e 23 de Julho, segundo o mais recente balanço semanal divulgado pelo Comando Regional da PSP.

Do total de ocorrências, resultaram 22 feridos ligeiros, não tendo sido registados feridos graves nem vítimas mortais.

O Funchal voltou a ser o concelho com maior número de acidentes, contabilizando 31 ocorrências e 13 feridos ligeiros. Seguem-se Machico e Santa Cruz, ambos com nove acidentes, e Porto Moniz, com oito. Quanto à tipologia dos acidentes, as colisões voltaram a predominar, com 58 ocorrências, seguindo-se 14 despistes, três atropelamentos e três acidentes classificados como 'outros'.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP deteve 13 pessoas por crimes relacionados com a condução. Oito condutores foram detidos por conduzirem sob o efeito do álcool e cinco por conduzirem sem habilitação legal.