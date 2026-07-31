PSP regista 71 acidentes numa semana

A PSP registou 71 acidentes de viação na Região entre os dias 24 e 30 de Julho, dos quais resultaram 26 feridos ligeiros. No período em análise não houve vítimas mortais nem feridos graves.

O Funchal foi o concelho com maior número de ocorrências, contabilizando 17 acidentes e sete feridos ligeiros, seguindo-se Santa Cruz, com 14 acidentes e sete feridos, e Machico, com 11 acidentes e cinco feridos ligeiros.

No extremo oposto, Santana foi o único concelho da Região onde não se registou qualquer acidente durante a última semana.

Quanto à tipologia, a maioria dos acidentes correspondeu a colisões (53), seguindo-se 16 despistes, um atropelamento e uma ocorrência classificada como "outros".

No âmbito da fiscalização rodoviária, o Comando Regional da PSP deteve oito pessoas por crimes rodoviários. Seis foram apanhadas a conduzir sob o efeito do álcool e duas por conduzirem sem habilitação legal.