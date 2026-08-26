‘Férias Divertidas’ encerram com festa no Jardim Municipal do Funchal

A Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau promove, esta quarta-feira, a Festa de Encerramento do projecto ‘Férias Divertidas’, pelas 14h00, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Subordinada ao tema ‘Madeira, Terra de Encantos’, a iniciativa assinala o fim de dois meses de actividades educativas, recreativas, culturais e desportivas desenvolvidas com as crianças e jovens que participaram no projecto.

A tarde será marcada por um conjunto de apresentações preparadas pelos participantes, com enfoque na identidade, cultura e tradições da Região Autónoma da Madeira, num momento de celebração, convívio e partilha.

A festa contará ainda com a presença e actuação de Bernardo Baptista e Tiago Freitas, que sobem ao palco para protagonizar um dueto.

A intervenção das entidades e parceiros do projecto está prevista para as 14h45.