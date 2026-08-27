Alphaville leva nostalgia dos anos 80 às Festas de São Vicente
Veja as imagens captadas pelo fotojornalista Rui Silva, da ASPRESS
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As Festas de São Vicente 2026 receberam esta noite uma das actuações mais aguardadas do programa, com a banda internacional Alphaville a subir ao palco perante uma plateia muito concorrida, num concerto que revisitou alguns dos maiores êxitos da música dos anos 1980.
A noite começou às 21 horas, com a actuação do artista regional João Vinagre, que abriu o programa musical antes da entrada em palco da formação alemã.
A banda alemã proporcionou uma verdadeira viagem no tempo, recuperando temas que atravessaram décadas e continuam presentes na memória colectiva.