Alphaville leva nostalgia dos anos 80 às Festas de São Vicente

As Festas de São Vicente 2026 receberam esta noite uma das actuações mais aguardadas do programa, com a banda internacional Alphaville a subir ao palco perante uma plateia muito concorrida, num concerto que revisitou alguns dos maiores êxitos da música dos anos 1980.

A noite começou às 21 horas, com a actuação do artista regional João Vinagre, que abriu o programa musical antes da entrada em palco da formação alemã.

A banda alemã proporcionou uma verdadeira viagem no tempo, recuperando temas que atravessaram décadas e continuam presentes na memória colectiva.