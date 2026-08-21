"Funchal está melhor do que nunca"

O Funchal "está mais bonito que nunca, está melhor que nunca" e é hoje "das cidades mais cosmopolitas da Europa", afirmou Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, na sessão solene do Dia da Cidade, onde representou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O governante lembrou os mais de 500 anos de história do Funchal e desafiou a reflectir sobre as profundas transformações ocorridas nos últimos 50 anos. "Foi trabalho, foi empenho. Tudo o que temos foi conquistado", afirmou, associando esta evolução aos 50 anos da Autonomia da Madeira.

Eduardo Jesus considerou que celebrar as conquistas da Região é também celebrar a Autonomia, que permitiu "esbater as desigualdades", democratizar a participação dos cidadãos e ampliar o acesso à educação, saúde e cuidados básicos.

O secretário regional recordou, contudo, o "fatídico ano de 2012", marcado pelo Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF), que, afirmou, "marcou toda uma geração de madeirenses e porto-santenses", influenciou o modelo económico regional e fez aumentar a desconfiança e "a autonomia regredir".

Eduardo Jesus destacou a evolução económica da Madeira, afirmando que o turismo continua a ser "o nosso principal motor da economia".

Segundo os dados apresentados, a economia regional cresce há 62 meses consecutivos e, em dez anos, o PIB "praticamente duplicou". A Região atingiu também o maior número de pessoas empregadas, cerca de 38 mil, enquanto os salários aumentaram cerca de 40% numa década, ou 14% em termos reais.

O governante destacou ainda a redução da carga fiscal. Desde 2015, afirmou, o desagravamento fiscal deixou mais de mil milhões de euros às famílias madeirenses.

"Actualmente apresentamos contas e resultados que deixam o país à visão curta que o caracteriza", afirmou.

Sobre o Funchal, Eduardo Jesus destacou a imagem da cidade junto dos visitantes, considerando que é apreciada por ser "uma das cidades mais limpas e organizadas".

Elogiou igualmente o presidente da Câmara Municipal, Jorge Carvalho, pelo "diálogo que tem mantido com o Governo Regional", defendendo a cooperação entre as duas administrações.

O governante valorizou ainda as medidas adoptadas pela Câmara Municipal do Funchal no alojamento local, considerando que "uma cidade turística tem de ser antes de tudo um local de residência".

Defendeu uma cooperação estreita entre o Governo Regional e os municípios, por considerar que esta representa a "capacidade de decidir mais perto das pessoas".

"A construção da Autonomia faz-se todos os dias", afirmou Eduardo Jesus, sustentando que a história demonstra que os madeirenses são "capazes, resistentes e lutadores".

No encerramento, apelou a que a Região continue a "vencer os estigmas centralistas para afirmar o nosso caminho", defendendo que existem razões para acreditar que a Madeira "merece mais e melhor autonomia".