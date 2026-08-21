Funchal reforça cultura e ambiente

A cultura e o ambiente foram outras das áreas destacadas por Jorge Carvalho no balanço apresentado na sessão solene dos 518 anos do Funchal.

O presidente da Câmara afirmou que a cidade tem reforçado o seu papel enquanto principal pólo cultural da Madeira, através de parcerias entre as políticas públicas municipais e os agentes culturais.

"A cultura é criação, dinamização, coesão, valorização da identidade colectiva", afirmou, destacando a realização de grandes espectáculos e outros eventos, a diversidade da programação e a valorização do património cultural.

Jorge Carvalho salientou também o cuidado com os espaços verdes, jardins e limpeza urbana, destacando a capacidade dos serviços municipais para recuperar rapidamente a imagem da cidade após os grandes eventos.

Para reforçar estes serviços, a Câmara integrou nos últimos meses 184 novos colaboradores, dos quais 91 foram para a área do ambiente.

O presidente aproveitou ainda o Dia da Cidade para prestar homenagem aos trabalhadores municipais, desde dirigentes e chefias a cantoneiros, pedreiros e calceteiros, considerando que todos são importantes para o funcionamento da autarquia.

No âmbito da cerimónia, foram homenageados 120 colaboradores pela assiduidade, dedicação e empenho profissionais.