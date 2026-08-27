Madeirense Beatriz Barros assina pelo Clube de Andebol de Leça da Palmeira

A andebolista madeirense Beatriz Barros é reforço do Clube de Andebol de Leça da Palmeira para 2026/2027.

Internacional por Portugal nos Sub-16 e Sub-18 onde esteve recentemente no Mundial, a pivot de 18 anos, prossegue assim a sua carreira no clube nortenho, depois de largos anos a vestir as camisolas do Madeira Andebol SAD e do clube da sua formação, o CD Bartolomeu Perestrelo.

Uma mudança que também tem a ver com o facto de Beatriz Barros prosseguir os seus estudos académicos fora da Madeira. Relembre-se que o CALE irá participar no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, clube onde já alinha outra madeirense Madalena Freitas.