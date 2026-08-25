ADN preocupado com carga burocrática que até chega às galinhas

O ADN MADEIRA manifesta, em comunicado da responsabilidade da médica veterinária Carolina Martins, a sua preocupação "perante a crescente carga burocrática que continua a ser colocada sobre quem produz, cultiva, cria animais e mantém viva a pequena agricultura".

A obrigação de declaração de existências de galinhas poedeiras é, afirma o partido, "mais um exemplo de uma realidade que merece reflexão" e pergunta "onde deve ir a intervenção administrativa do Estado sobre a pequena produção e a detenção doméstica"

O ADN não põe em causa a necessidade de "regras proporcionais destinadas à sanidade animal, segurança alimentar e controlo epidemiológico". Mas deixa uma questão: "Será razoável tratar o pequeno produtor, o agricultor familiar ou quem mantém algumas galinhas para consumo próprio através de uma lógica burocrática progressivamente semelhante à aplicada às explorações profissionais?"

"Fiscalize-se aquilo que representa risco. Combata-se a fraude. Proteja-se a saúde pública e animal. Mas não se transforme cada pequena actividade rural numa extensão da Administração Pública.".