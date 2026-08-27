PS exige à CMF intervenção urgente para garantir a segurança na Praça do Carmo

O PS exigiu, esta quinta-feira, uma intervenção urgente da Câmara Municipal do Funchal na Praça do Carmo para combater a insegurança, vandalismo e criminalidade no local.

Durante a reunião camarária, o vereador socialista Rui Caetano alertou para o facto de a insegurança ter vindo a “piorar a olhos vistos”, com consumo e tráfico de droga, prostituição e desacatos. “Trata-se de uma situação vergonhosa, que transforma a vida das pessoas num autêntico inferno”, revelou o autarca, defendendo um plano de intervenção integrado e a criação da Polícia Municipal. “Em vez de adiar soluções, urge resolver o problema da insegurança de forma definitiva”, sustentou.

Na ordem do dia, o PS absteve-se na votação do Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana do Carmo devido a dúvidas sobre o dimensionamento do estacionamento face ao PDM e para permitir uma reflexão final na Assembleia Municipal.

Por outro lado, Rui Caetano votou contra a proposta de instalação de um sistema de donativos em edifícios municipais por falta de parecer jurídico e contradições no documento. “Perante a recusa do executivo em corrigir estas falhas e a incapacidade de prestar os devidos esclarecimentos, não restou outra alternativa que não o voto desfavorável”, disse.

O vereador votou também contra a alteração do alvará de um loteamento para o aumento de um piso numa moradia, criticando a abdicação de cedência de terreno ao erário público. “Continuarei a intervir na gestão municipal com o rigor, a transparência e a exigência que os funchalenses merecem”, afiançou.