APRAM licencia bar de apoio ao espaço de fruição pública sob o Aeroporto da Madeira

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) informou, esta quarta-feira, que já emitiu a licença para a instalação de um bar de apoio ao espaço de fruição pública sob as abóbadas do Aeroporto da Madeira, em Santa Cruz.

O espaço, adjacente ao Cais de Santa Cruz, é bastante procurado por madeirenses e estrangeiros, e passa agora a dispor de melhores condições para a sua utilização. Além do quiosque de apoio, os utilizadores têm acesso a instalações sanitárias, que serão asseguradas e mantidas pelo concessionário, e a renovados acessos ao mar, através da reabilitação da escada de acesso. APRAM

Também o estacionamento foi disciplinado, com a colocação de barreiras destinadas a impedir situações de estacionamento abusivo e a melhorar a organização e utilização daquele espaço público.