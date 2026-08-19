Governo Regional volta a prometer integração dos 80 enfermeiros na reserva

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil voltou, esta quarta-feira, a garantir que os 80 enfermeiros que estão em reserva de recrutamento serão contratados pelos Serviço de Saúde da Região (SESARAM), sendo essa reserva 'válida' até Janeiro do próximo ano.

Numa reunião com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, naquele que foi o quarto encontro com Luís Filipe Barreira no espaço de um ano, Micaela Freitas prometeu, também, a abertura de um novo concurso para a contratação de profissionais de enfermagem no próximo ano.

Conforme reforça a tutela, em nota de imprensa, a medida pretende renovar e reforçar os quadros do Serviço de Saúde da Região, contribuindo para aliviar a sobrecarga em alguns serviços e melhorar a resposta às necessidades de saúde.