Madeira já processou 515 toneladas de uvas desde a abertura oficial da vindima

Oito empresas de vinho da Madeira já processaram 515 toneladas de uvas, provenientes de 268 viticultores, desde o arranque oficinal da vindima, em 24 de Agosto, indicou hoje a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas.

"Neste momento, a vindima decorre como esperado e o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira [IVBAM] permanece no terreno a apoiar os viticultores sempre que seja necessário", disse o secretário regional, Nuno Maciel.

O governante falava no âmbito de uma visita às instalações da empresa Justino's Madeira Wine, no Parque Industrial da Cancela, nos arredores do Funchal.

A maior quantidade de uva recebida provém do concelho de Câmara de Lobos, na zona oeste, seguido de São Vicente, na costa norte, sendo que a casta predominante é a tinta negra.

Nuno Maciel sublinhou que, na campanha de 2025, os operadores económicos receberam apoios na ordem dos 2,7 milhões de euros para a produção, transformação, comercialização, expedição e envelhecimento do vinho Madeira, referentes ao POSEI -- Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade.

A maior fatia, cerca de 1,6 milhões de euros, foi canalizada para o processo de envelhecimento do vinho.

"Este valor mostra bem a importância que o Vinho Madeira tem para a região, um produto que continuará a ser apoiado pelo Governo Regional", referiu Nuno Maciel.

Dados oficiais apontam que a comercialização de Vinho Madeira atingiu cerca de 3,1 milhões de litros em 2025, gerando receitas de primeira venda de aproximadamente 20,6 milhões de euros.

Os números sinalizam uma diminuição de 2,6% em quantidade e de 1,2% em valor em comparação com 2024.