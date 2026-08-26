Portugal transmite solidariedade após inundações repentinas

O Governo português transmitiu hoje solidariedade às autoridades e povo do Nepal, após as inundações repentinas que causaram pelo menos cerca de 100 mortos e 600 desaparecidos, incluindo uma cidadã portuguesa.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros [MNE] manifesta a sua solidariedade às autoridades e ao povo do Nepal na sequência das graves inundações repentinas que atingiram o distrito de Rasuwa, junto à fronteira com o Tibete, causando vítimas mortais e avultados danos", referiu o ministério liderado por Paulo Rangel numa mensagem divulgada através das redes sociais.

"Os nossos pensamentos estão com as famílias afetadas e com todos os envolvidos nas operações de busca e salvamento", acrescentou.

Uma fonte do MNE indicou à Lusa que uma cidadã portuguesa se encontra desaparecida.

A mulher integrava um grupo e encontrava-se no posto fronteiriço do lado do Nepal.

Torrentes de água lamacenta atingiram hoje de manhã (hora local) o distrito montanhoso de Rasuwa, na fronteira com a China, causando pelo menos 98 mortos e mais de 600 desaparecidos, num balanço provisório divulgado pelo Governo do Nepal.

Do lado da China, as autoridades anunciaram pelo menos três mortos e 265 desaparecidos.