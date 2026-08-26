Imigrantes nepaleses em Portugal preparam ajuda aos atingidos por enxurrada

A associação nepalesa em Portugal Nialp está a recolher propostas de apoio à população do Nepal atingida por enxurradas violentas e a planear o envio de ajuda "logo que possível".

"Foi apenas hoje e já temos vários pedidos da comunidade através das redes sociais que estão à espera de formas de ajudar", afirmou à Lusa Kamal Bhattarai, presidente da Nialp.

Para já, "estamos a organizar-nos para ver como podemos ajudar" e o "mais importante é avaliar o problema", explicou o dirigente da maior associação nepalesa do país.

"Estamos ainda na fase de planeamento", mas "há muita gente que já está a oferecer ajuda", disse o dirigente, salientando que a zona atingida pelas torrentes de água lamacenta, o distrito montanhoso de Rasuwa, na fronteira com a China, é um dos pontos de origem de grande parte dos imigrantes em Portugal.

"Muitos dos nepaleses que imigraram para Portugal são dessa zona", afirmou Kamal Bhattarai, que não teve nenhum familiar atingido.

"Felizmente, a minha família está livre de perigo", disse o dirigente.

Torrentes de água lamacenta atingiram hoje de manhã (hora local) o distrito montanhoso de Rasuwa, na fronteira com a China, causando pelo menos 98 mortos e mais de 600 desaparecidos, num balanço provisório divulgado pelo Governo do Nepal.

Do lado da China, as autoridades anunciaram pelo menos três mortos e 265 desaparecidos.

As autoridades do Nepal informaram que mais de 400 pessoas, incluindo 341 estrangeiros, foram dadas como desaparecidas.

O porta-voz do conselho de turismo nepalês, Sunil Sharma, disse que 133 dos desaparecidos são oriundos da Índia e realizavam uma peregrinação ao monte Kailash, no Tibete, um local sagrado para os hindus.

Uma cidadã portuguesa figura também entre os desaparecidos, disse à Lusa uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A portuguesa "encontrava-se num grupo, no posto fronteiriço do lado do Nepal", acrescentou a fonte oficial.

O Governo de Itália anunciou que cerca de 90 italianos estariam na zona do desastre, desconhecendo a sua situação.

Pelo menos 62 nepaleses desaparecidos figuram entre centenas de residentes locais que faziam caminhadas na zona do lago Gosaikunda, no distrito de Rasuwa, coincidindo com o festival local de Janai Purnima na sexta-feira.