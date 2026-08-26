Reaberta pesca de atum-patudo com mais 500 toneladas de quota

Os pescadores da Madeira e dos Açores podem voltar a pescar atum-patudo, depois de assegurado um reforço de 500 toneladas da quota para 2026, na sequência da articulação entre os dois Governos Regionais junto do Governo da República.

A reabertura da pesca entrou hoje em vigor, pelas 15 horas na Madeira e pelas 14 horas nos Açores, permitindo retomar uma actividade que, segundo a Secretaria Regional da Agricultura e Pescas da Madeira, “há vários anos não era possível proporcionar ao sector”.

A informação divulgada pela Secretaria Regional salienta que o reforço da quota representa uma "oportunidade para aumentar o rendimento dos pescadores" dos pescadores das duas regiões.

Segundo a mesma fonte, o resultado decorre do trabalho de coordenação desenvolvido pelos Governos Regionais da Madeira e dos Açores e demonstra a importância de uma posição concertada na defesa dos interesses do sector junto do Governo da República.

Uma viagem a cada 48 horas

As operações de captura, manutenção a bordo, transbordo e desembarque de atum-patudo ficam limitadas a uma viagem de pesca por cada período de 48 horas.

Mantêm-se também limites máximos de captura consoante o comprimento das embarcações: 9 toneladas para barcos com 25 ou mais metros; 6,75 toneladas entre 20 e 25 metros; 5,4 toneladas entre 14 e 20 metros; 4,5 toneladas entre 12 e 14 metros; 2,7 toneladas entre 10 e 12 metros; e 1,8 toneladas para embarcações com menos de 10 metros.

Nas embarcações de boca aberta, o limite é de 560 quilos por viagem, com um máximo semanal de 1,69 toneladas.

Desde Janeiro de 2025 vigora um acordo de entendimento entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores destinado a promover a sustentabilidade do recurso e a estabilidade da actividade económica. O acordo prevê a adoção de medidas técnicas e regras de operação uniformizadas para as frotas atuneiras das duas regiões.