Chega critica degradação dos espaços públicos e falta de limpeza em Santa Cruz

A autarca do Chega, Manuela Gonçalves, denunciou o estado de descuramento de vários espaços públicos na freguesia de Santa Cruz, com destaque para a degradação e abandono do Miradouro do Lombinho.

Aponta a falta de limpeza, manutenção e controlo de vegetação em veredas e caminhos fora do centro urbano, alertando ainda para os riscos de saúde pública decorrentes do aumento de colónias de ratos em algumas zonas.

Manuela Gonçalves criticou os 13 anos de governação do JPP no concelho, acusando a autarquia de incumprimento dos compromissos de reabilitação do património assumidos na última campanha eleitoral.

O partido exige à Câmara Municipal um planeamento preventivo de salubridade e uma atenção equitativa a todas as áreas da freguesia, e não apenas ao centro da vila.