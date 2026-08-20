Chega critica uso de bombeiros na rega de jardins em Machico por falhas nos sistemas municipais

A concelhia do Chega de Machico, através de um comunicado da autoria da sua presidente Liliana Teixeira, denunciou esta quinta-feira a falta de manutenção nos sistemas de rega dos jardins e espaços verdes públicos do concelho.

Segundo o partido, as avarias prolongadas têm levado à utilização recorrente de meios dos Bombeiros Municipais para abastecer água aos jardins públicos. “Uma corporação de bombeiros não existe para serviços de jardinagem! Existe para servir a população, acorrer a perigos iminentes e acudir a emergências”, criticou Liliana Teixeira, considerando “injustificável” utilizar meios de socorro para cobrir falhas de gestão municipal.

O Chega refere que os problemas, que se repetem vezes e vezes, já foram reportados por várias vias, incluindo a plataforma ‘Informa Machico’, sem que haja uma resposta satisfatória. Face à situação, a estrutura partidária exige que a Câmara de Machico avance com a reparação urgente dos equipamentos e crie um plano de manutenção preventiva.