PSD exige mais atenção à água, saneamento e espaços públicos em São Vicente

Elisabete Silva, representante do PSD, aproveitou a Sessão Solene dos 282 anos do Município de São Vicente para sinalizar áreas onde considera necessária uma resposta mais eficaz da Câmara, colocando entre as prioridades a qualidade e o abastecimento de água, o saneamento básico e a manutenção dos espaços públicos e das infraestruturas.

Num discurso em que procurou conciliar exigência política com disponibilidade para o diálogo, a social-democrata deixou claro que cabe ao executivo governar, mas lembrou que à Assembleia Municipal compete “fiscalizar, propor, contribuir e defender os interesses dos são-vicentinos”.

“Existem áreas que merecem uma atenção mais próxima e uma acção mais eficaz por parte da Câmara Municipal”, afirmou, antes de apontar concretamente a “qualidade e abastecimento de água, o saneamento básico e a limpeza e manutenção dos nossos espaços públicos e infraestruturas”.

Para Elisabete Silva, podem parecer questões elementares, mas têm “um impacto directo na qualidade de vida de quem aqui vive e nos visita”.

A representante do PSD chamou igualmente a atenção para as respostas dirigidas aos idosos, nomeadamente no combate ao isolamento, e para a necessidade de criar melhores condições para crianças, jovens e famílias. Defendeu também a valorização das instituições e associações locais, destacando o trabalho voluntário desenvolvido nas áreas social, cultural e desportiva.

O futuro económico do concelho foi outro dos pontos da intervenção. Elisabete Silva considera que São Vicente necessita de “ambição e de projectos estruturantes” capazes de dinamizar a economia, criar oportunidades e contribuir para a fixação dos jovens e das famílias.

Um caminho que, sustentou, terá de envolver não apenas o Município, mas também o Governo Regional, empresas, instituições e sociedade civil.

Apesar dos reparos dirigidos à governação municipal, a social-democrata afastou uma lógica de oposição permanente ao executivo liderado por José Carlos Gonçalves.

“Estar na oposição não significa estar contra o executivo eleito democraticamente”, vincou.

A posição do PSD, garantiu, será a de “ser exigente quando é necessário, colaborar quando é possível e contribuir sempre para um melhor São Vicente”.

Elisabete Silva lançou ainda um apelo a uma maior participação dos munícipes nas sessões da Assembleia Municipal, defendendo que aquele órgão deve assumir-se como um verdadeiro espaço de proximidade, onde as preocupações da população possam ser apresentadas, debatidas e consideradas.

“Uma comunidade mais participativa é uma comunidade mais forte”, resumiu.

A intervenção terminou com um agradecimento aos antigos e actuais eleitos locais, trabalhadores municipais e a todos os que contribuíram para a história da autarquia, considerando que os 282 anos do concelho deixam às actuais gerações a responsabilidade de “cuidar do presente e construir um futuro à altura das ambições de São Vicente”.