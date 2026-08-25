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Incêndio florestal lavra na Cruz da Caldeira

Helicóptero reforça combate às chamas

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foto EP

Um incêndio florestal está em curso na zona da Cruz da Caldeira, em Câmara de Lobos, entre as ‘carroçarias do Garachico’ e o entroncamento para as Fontaínhas.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão no local com três viaturas, tendo sido entretanto reforçada a operação com a chegada do helicóptero de combate a incêndios.

As informações disponíveis são, para já, escassas, não sendo ainda conhecida a dimensão da área afectada nem a origem do fogo.

Os meios no terreno prosseguem os trabalhos de combate às chamas.

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