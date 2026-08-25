Incêndio florestal lavra na Cruz da Caldeira
Helicóptero reforça combate às chamas
Um incêndio florestal está em curso na zona da Cruz da Caldeira, em Câmara de Lobos, entre as ‘carroçarias do Garachico’ e o entroncamento para as Fontaínhas.
Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão no local com três viaturas, tendo sido entretanto reforçada a operação com a chegada do helicóptero de combate a incêndios.
As informações disponíveis são, para já, escassas, não sendo ainda conhecida a dimensão da área afectada nem a origem do fogo.
Os meios no terreno prosseguem os trabalhos de combate às chamas.
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