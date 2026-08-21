Iniciativa Liberal quer um Funchal mais ambicioso e com mais oportunidades para os jovens

A Iniciativa Liberal assinala o Dia da Cidade do Funchal reconhecendo o caminho percorrido ao longo de mais de cinco séculos de História, mas defendendo que celebrar as conquistas alcançadas deve ser também uma oportunidade para definir uma visão mais ambiciosa para o futuro.

O partido considera que o Funchal registou melhorias importantes nos últimos anos, nomeadamente, na qualidade de vários espaços públicos e infraestruturas e na capacidade da cidade para receber quem nela vive, trabalha ou a visita. No entanto, entende que reconhecer o trabalho realizado não pode significar ignorar os desafios que permanecem por resolver.

Segundo Rosie Bayntun, deputada municipal da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal do Funchal, “seria injusto e politicamente desonesto negar que o Funchal conheceu melhorias nos últimos anos. Há trabalho feito e esse trabalho deve ser reconhecido. Mas celebrar aquilo que foi alcançado não significa dizer que está tudo feito. Uma cidade verdadeiramente ambiciosa não se mede apenas pelo que já construiu, mas também por aquilo que ainda tem a coragem de querer construir”.

Para a IL, entre os principais desafios que a cidade enfrenta estão a mobilidade, a habitação e o planeamento urbano, áreas em que considera necessário adotar uma visão de longo prazo e criar condições para que o Funchal acompanhe as necessidades da sua população.

Na mobilidade, essa visão passa por uma cidade onde as pessoas tenham maior liberdade de escolha, com menos tempo perdido nas deslocações e alternativas reais para se movimentarem.

Na habitação, o objectivo é aumentar a oferta e garantir que viver no Funchal continua a ser uma possibilidade para as gerações mais jovens.

No planeamento urbano, a proposta dos liberais passa por assegurar que o Plano Diretor Municipal (PDM) esteja à altura do futuro, deixando de ser encarado apenas como um instrumento de gestão do território existente e passando a constituir uma ferramenta efetiva de planeamento e desenvolvimento.

“O Funchal não pode limitar-se a preservar o presente. Tem de preparar o futuro. Queremos uma cidade onde seja mais fácil viver, trabalhar, empreender e criar uma família, onde a habitação seja uma prioridade, a mobilidade seja pensada para as pessoas e o planeamento urbano esteja ao serviço do desenvolvimento”, afirma a deputada municipal.

No Dia da Cidade, a Iniciativa Liberal destaca ainda o papel das novas gerações no futuro do Funchal, considerando que é responsabilidade do poder local criar condições para que os jovens possam escolher permanecer na cidade e construir aqui o seu projeto de vida.

“Há muitos jovens que, apesar das dificuldades, escolheram ficar. Numa altura em que tantas vezes parece mais fácil partir, ficar também é um ato de coragem. Uma cidade que quer ter futuro tem a obrigação de estar à altura dessa coragem. Temos de criar condições para que ficar no Funchal não seja um sacrifício, mas uma escolha”, sublinha Rosie Bayntun.

A Iniciativa Liberal considera, por isso, que celebrar os mais de cinco séculos de História do Funchal deve ser também um compromisso com o futuro: reconhecer o caminho percorrido, identificar com honestidade aquilo que ainda falta fazer e ter a coragem de construir uma cidade mais acessível, dinâmica, competitiva e preparada para os desafios do amanhã.

“O Funchal tem História, identidade, talento e um enorme potencial. Não devemos ter medo de mudar, de reformar e de fazer diferente quando for necessário. Porque estabilidade não pode significar imobilismo. Cabe-nos agora ter a ambição e a coragem de escrever o próximo capítulo e, sobretudo, garantir que as próximas gerações querem continuar a escrevê-lo aqui”, conclui.