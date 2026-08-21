XXII Encontro de Folclore do Porto Santo - X Internacional é já este sábado

O XXII Encontro de Folclore do Porto Santo - X Internacional, iniciativa organizada pela Junta de Freguesia local, em parceria com o Grupo de Folclore do Porto Santo, realiza-se este sábado, 22 de Agosto, pelas 21h30, na Praça do Barqueiro, com acesso livre.

A presente edição é dedicada ao tema 'A Eira - local de trabalho, mas também de convívio!', evocando um dos espaços mais representativos da vida rural porto-santense, onde o trabalho da debulha se confundia, outrora, com o convívio e a festa entre vizinhos.

Subirão ao palco, para além do Grupo de Folclore do Porto Santo, na qualidade de anfitrião, o Rancho Típico de Santa Maria da Reguenga, de Santo Tirso, o Rancho Folclórico 'Os Camponeses' de Riachos, do Ribatejo, o Rancho Folclórico de Gens, de Gondomar, e, em representação internacional, o Grupo Folclórico MLZPIT Krakowiak, da Polónia, num espectáculo que pretende preservar e divulgar as tradições da nossa ilha e, simultaneamente, dar a conhecer o património cultural de outras regiões e países.

